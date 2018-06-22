Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций призвала Российскую Федерацию вывести войска из Приднестровья.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций призвала Российскую Федерацию вывести войска из Приднестровья.Как передает РИА Новости, данный документ, которая предложила Молдавия, одобрили 64 страны, 14 высказались против и 83 воздержались от голосования.Резолюция содержит обеспокоенность продолжающимся размещением Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Молдавии, несмотря на возражения Кишинева.Помимо призывов к Москве о выводе частей из Приднестровья, принято решение включить данный вопрос в предварительную повестку 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.