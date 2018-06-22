Иран и Северная Корея по-прежнему стремятся разработать оружие для противодействия в космосе. Об этом заявил начальник стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен на слушаниях в Конгрессе.

Иран и Северная Корея по-прежнему стремятся разработать оружие для противодействия в космосе. Об этом заявил начальник стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен на слушаниях в Конгрессе, передает РИА Новости.При этом он отметил, что разработки КНДР и Ирана не столь "агрессивны и технологичны", как российские и китайские. Усилия Ирана и Северной Кореи, по словам генерала, преимущественно направлены на разработку средств подавления сигналов GPS и спутниковой связи.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка нацелена на лидерство в космосе и не намерена "плестись" за Россией и Китаем.