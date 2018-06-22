Производитель процессоров Intel объявил в четверг о немедленной отставке генерального директора Брайана Кржанича. Его обязанности будет временно исполнять главный финансовый директор корпорации Роберт Свон.

Производитель процессоров Intel объявил в четверг о немедленной отставке генерального директора Брайана Кржанича. Его обязанности будет временно исполнять главный финансовый директор корпорации Роберт Свон."Intel недавно была проинформирована, что мистер Кржанич в прошлом имел отношения с одним из сотрудников", — говорится в пресс-релизе чипмейкера. Ведущееся до сих пор внешними и внутрикорпоративными службами расследование подтвердило нарушение установленных в корпорации норм, согласно которым менеджерам запрещено вступать в личные отношения с сотрудниками.Отставка гендиректора была принята руководством корпорации немедленно, "чтобы показать, что все сотрудники без исключения придерживаются ценностей Intel и соблюдают кодекс поведения компании". Кржанич работал в Intel с 1982 года, многие годы — на руководящих должностях, а в 2013-м возглавил компанию.