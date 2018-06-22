Чем занять себя в перерыве между просмотром футбола? Dni.Ru расскажут о
самых интересных столичных событиях в ближайшие дни.
Чем занять себя в перерыве между просмотром футбола? Dni.Ru расскажут о
самых интересных столичных событиях в ближайшие дни.
22 июня, понедельник
Театр.doc приглашает на показ спектакля Елены Шевченко "Штирлиц идет по коридору. – По какому коридору? – По нашему
коридору…" по пьесе Аллы Соколовой
"Фантазии Фарятьева". Это смешной спектакль о невыносимой женской любви и
невыносимых мужских фантазиях. Актерское исполнение здесь балансирует на грани
эксцентрики и лирики, театрального хулиганства и тонкого психологизма.
В Главclub green concert выступит
Александр Маршал с программой "Москва вызывает". Название отсылает к славе группы
"Парк Горького" и ее главного англоязычного хита "Moscow calling". Александр
Маршал начал сольную карьеру ровно 20 лет назад, выпустив дебютную пластинку
"Может быть", музыка была разнообразная – от рока до шансона. С тех пор он дал
множество концертов и получил разнообразные награды, он узнаваем и любим
публикой.
В Театре Наталии Сац покажут
оперу "Тайна семьи Уингрейв". Готовят эту премьеру музыкальный руководитель и
дирижер Алевтина Иоффе, режиссер Виктория Агаркова и художник Ирина
Дерябина. Композитор Бенджамин Бриттен
написал эту оперу уже в конце жизни, в
1971 году, на либретто Мифанви Пайпер по рассказу Генри Джеймса. "Это история о
смелом мальчике, не побоявшемся дать бой миру, который он категорически не
принимает, миру, пропагандирующему войну и насилие, – рассказывает режиссер. –
Перед нами возникает вопрос: что такое пацифизм? Трусость ли это,
замаскированная под добродетель, или способ вырваться из круговорота насилия и
жестокости? Не в силах человека изменить все человечество, но что он
действительно может сделать, так это изменить себя".
В клубе "16 Тонн" выступит группа
"Ундервуд". Музыканты решили концертом отпраздновать 15-летие второй пластинки группы
"Красная кнопка". Участник коллектива Максим Кучеренко рассказывает
об альбоме: "Он мне нравится больше, чем первый, и вот почему. Первый
альбом – это сплошной невроз со стороны продюсерской компании, – какой должна
быть группа? Сколько в ней в итоге оставлять человек, кого назначить, кого
додушить, и кто выживет в результате всего этого продюсерского эволюционного
процесса. Поэтому второй альбом – это ощущение тверди под ногами и почвы под
брюхом, когда тебя отмотало и выбросило на берег, как горе-пирата с сундуком
песен. Работа получилась цельной, независимой, сбалансированной и с сохранением
того крымского настроения, с которым мы в Москву и заявились. Потом уже всё
пошло по-другому. В этом альбоме – солнечный свет родных небес, пробивающийся
сквозь чувство московского одиночества".
В клубе "Известия Холл" выступят классики
современного D&B "Pendulum". В середине нулевых группа полностью
пересмотрела каноны жанра drum & bass, музыканты стали активно использовать
в своих треках жесткие гитарные риффы, соединив электронную музыку с
альтернативным роком и даже heavy metal. После некоторого перерыва в 2016 году
коллектив вновь приступил к активной творческой деятельности. И вот у
поклонников есть отличная возможность оторваться на живом концерте.
На ВДНХ открылась первая выставка
сезона в рамках проекта "ВЗЛЕТ" – "Доказательство человечности". Площадкой
проекта станет самолет Як-42, установленный на площади Промышленности ВДНХ. это
собрание работ победителей проекта в категории Art & Science. Они
представят философию и эволюцию нового поколения художников и их взгляд на
отношения искусства и науки. В выставке принимают участие шесть молодых
российских художников, каждый из которых работает с разными технологиями в
качестве выразительных средств. Например, Анастасия Алехина представляет
фантазию на тему, как люди смогут украшать себя в будущем и создала проект
носимой электроники для внутренних органов – эти украшения обыгрывают геометрию
лица, "подсвечивая" его изнутри. Выпускница ВГИКа Юлия Глухова в
интерактивной аудио-визуальной инсталляции "Быстрый сон" использует технологию
компьютерного зрения, где каждый человек создает свой собственный "фильм".
Петербуржцы Денис Протопопов и Кристина Малолеткина в своей работе "Вуайер"
изучают характер взаимодействия человека с миром дополненной реальности. Скачав
приложение и наведя экран телефона на иллюминаторы в самолете, можно увидеть
скульптурные объекты или фрагменты видео. Выставка продлится до 12 июля.
23 июня, суббота
В Главclub green concert выступит
Александр "Shura" Медведев с программой "Отшумели летние дожди". Музыкант
прославился в конце 1990-х. Одной из его главных песен стала (и остается)
"Отшумели летние дожди", прогремевшая на всю страны в 1998 году. То есть этому
хиту исполняется 20-лет. После этого – здесь же – выступит Paul Oakenfold, один
из главных популяризаторов электронной музыки.
На одной из самых атмосферных
площадок столицы – "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" – пройдет
серия концертов "Неоклассики". На протяжении месяца под открытым
небом будут выступать молодые музыканты и композиторы, чьи имена уже широко
известны не только в среде поклонников современной музыки. 23 июня здесь выступит
Илья Бешевли. Музыка Ильи наполнена
экспрессией и драмой, легкостью и романтизмом, она находит искренний отклик
среди совершенно разных поколений и часто звучит в кино.
24 июня, воскресенье
От московского парка
"Сокольники" стартует ралли старинных автомобилей Bosch Moskau
Klassik. Участникам предстоит увлекательное трехчасовое штурманское
соревнование на ориентирование и точность прохождения маршрута. В гонке помимо
ретро-каров с солидной историей, смогут также участвовать и более
"молодые" автомобили, выпущенные не позднее 1988 года. Также пройдут
соревнования на детских педальных машинках 1930-1980-х годов под руководством
профессиональных судей. Правила будут максимально приближены к "взрослым"
ралли.
В музее-заповеднике "Царицыно"
пройдет 4-й Международный день йоги в России – благотворительный семейный
фестиваль, призванный объединить тысячи людей общей целью быть здоровыми,
сильными, энергичными и счастливыми. Вход свободный.
25 июня, понедельник
После третьей игры сборной
России, на этот раз против Уругвая, в ресторане IVAN GOGH состоится
спортивно-музыкальный вечер Александра Болдачева "Футбол как искусство и Музыка
как спорт". Это арфист-виртуоз, приглашенный солист Большого театра, единственный
композитор, представлявший Россию на открытии чемпионата мира по футболу. Гостей
ожидают живые и интересные беседы о спорте, музыке и искусстве. Публику ждет испанская,
аргентинская, русская, польская, немецкая, английская, бразильская, французская
музыка, а также хиты групп NIRVANA и Red Hot Chili Peppers в переложении для
арфы. Вход свободный.
На сцене Конгресс
Центра им. Г.В. Плеханова выступит Хибла Герзмава вместе с джазовым трио Якова
Окуня. Зрителям будет представлена уникальная программа "Классика в
джазе", которая составлена из выдающихся примеров европейской музыкальной
академической традиции, исполненных в стиле джаз. На этих концертах прозвучат
знаменитые арии из опер, песни и романсы европейских и русских композиторов,
адаптированные для исполнения джазовым фортепианным трио с голосом. Публика
сможет убедиться, насколько могут быть близки друг другу эти два на первый
взгляд непохожих друг на друга стиля – старый европейский академический и "легкомысленный" новый американский.
26 июня, вторник
В Джаз-клубе Игоря Бутмана на
Таганке выступит один из самых востребованных певцов и композиторов Великобритании,
экс-солист Incognito Тони Момрелл (Tony Momrelle). Момрелл – один из тех
артистов, кого природа наградила врожденным талантом. Он начал обучаться музыке
в 8 лет, вбирая в себя все то, что слышал в церкви. В 13 лет он стал
периодически появляться в составе хип-хоп группы, а через 5 лет судьба свела
его с легендарной Глорией Эстефан. С это времени музыкант выступает, записывает
альбомы и гастролирует с самыми известными и лучшими артистами планеты. Среди
тех, с кем сотрудничал Тони – Уитни Хьюстон, Элтон Джон, группа "Take That".
27 июня, среда
В "Школе современной пьесы"
состоится последний показ спектакля "Последний ацтек" в этом театральном
сезоне. Это ироническая мелодрама Виктора Шендеровича, в которой всего два
действующих лица, которые находятся в Нью-Йорке – прекрасная американка миссис
Уотсон (Татьяна Веденеева) и капризный эмигрант по фамилии Гольдинер (Владимир
Качан). Зрители увидят динамику развития отношений мужчины и женщины от
взаимной неприязни к столь же взаимной симпатии, а возможно и более глубокому
чувству.
На сцене Московского Дворца
Молодежи покажут спектакль "Кыся". В главных ролях – Дмитрий Нагиев и Игорь
Лифанов. Это постановка по одноименной повести Владимира Кунина. Режиссер Лев
Рахлин и актеры создали на сцене смешную, шкодную и авантюрную историю
петербургского помоечного кота из породы дон-жуанов. Главному герою коту
Мартыну приходится несладко. Впрочем, все, что видит Кыся, заставляет его
маленький умишко всерьез задумываться о самых главных человеческих ценностях.
28 июня, четверг
В Театре на Юго-Западе покажут
спектакль "Игра в Наполеона". Это будет бесконечный поединок, который ведет
беспощадный завоеватель со своим окружением. Сцена превращается в шахматную
доску, на которой разыгрывается партия, вершащая человеческие судьбы. Поединок
одинокого зверя, загнанного на остров с теми, кто недавно был его
приверженцами.