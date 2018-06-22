Чем занять себя в перерыве между просмотром футбола? Dni.Ru расскажут о самых интересных столичных событиях в ближайшие дни.

Чем занять себя в перерыве между просмотром футбола? Dni.Ru расскажут осамых интересных столичных событиях в ближайшие дни.22 июня, понедельникТеатр.doc приглашает на показ спектакля Елены Шевченко "Штирлиц идет по коридору. – По какому коридору? – По нашемукоридору…" по пьесе Аллы Соколовой"Фантазии Фарятьева". Это смешной спектакль о невыносимой женской любви иневыносимых мужских фантазиях. Актерское исполнение здесь балансирует на граниэксцентрики и лирики, театрального хулиганства и тонкого психологизма.В Главclub green concert выступитАлександр Маршал с программой "Москва вызывает". Название отсылает к славе группы"Парк Горького" и ее главного англоязычного хита "Moscow calling". АлександрМаршал начал сольную карьеру ровно 20 лет назад, выпустив дебютную пластинку"Может быть", музыка была разнообразная – от рока до шансона. С тех пор он далмножество концертов и получил разнообразные награды, он узнаваем и любимпубликой.В Театре Наталии Сац покажутоперу "Тайна семьи Уингрейв". Готовят эту премьеру музыкальный руководитель идирижер Алевтина Иоффе, режиссер Виктория Агаркова и художник ИринаДерябина. Композитор Бенджамин Бриттеннаписал эту оперу уже в конце жизни, в1971 году, на либретто Мифанви Пайпер по рассказу Генри Джеймса. "Это история осмелом мальчике, не побоявшемся дать бой миру, который он категорически непринимает, миру, пропагандирующему войну и насилие, – рассказывает режиссер. –Перед нами возникает вопрос: что такое пацифизм? Трусость ли это,замаскированная под добродетель, или способ вырваться из круговорота насилия ижестокости? Не в силах человека изменить все человечество, но что ондействительно может сделать, так это изменить себя".В клубе "16 Тонн" выступит группа"Ундервуд". Музыканты решили концертом отпраздновать 15-летие второй пластинки группы"Красная кнопка". Участник коллектива Максим Кучеренко рассказываетоб альбоме: "Он мне нравится больше, чем первый, и вот почему. Первыйальбом – это сплошной невроз со стороны продюсерской компании, – какой должнабыть группа? Сколько в ней в итоге оставлять человек, кого назначить, когододушить, и кто выживет в результате всего этого продюсерского эволюционногопроцесса. Поэтому второй альбом – это ощущение тверди под ногами и почвы подбрюхом, когда тебя отмотало и выбросило на берег, как горе-пирата с сундукомпесен. Работа получилась цельной, независимой, сбалансированной и с сохранениемтого крымского настроения, с которым мы в Москву и заявились. Потом уже всёпошло по-другому. В этом альбоме – солнечный свет родных небес, пробивающийсясквозь чувство московского одиночества".В клубе "Известия Холл" выступят классикисовременного D&B "Pendulum". В середине нулевых группа полностьюпересмотрела каноны жанра drum & bass, музыканты стали активно использоватьв своих треках жесткие гитарные риффы, соединив электронную музыку сальтернативным роком и даже heavy metal. После некоторого перерыва в 2016 годуколлектив вновь приступил к активной творческой деятельности. И вот упоклонников есть отличная возможность оторваться на живом концерте.На ВДНХ открылась первая выставкасезона в рамках проекта "ВЗЛЕТ" – "Доказательство человечности". Площадкойпроекта станет самолет Як-42, установленный на площади Промышленности ВДНХ. этособрание работ победителей проекта в категории Art & Science. Онипредставят философию и эволюцию нового поколения художников и их взгляд наотношения искусства и науки. В выставке принимают участие шесть молодыхроссийских художников, каждый из которых работает с разными технологиями вкачестве выразительных средств. Например, Анастасия Алехина представляетфантазию на тему, как люди смогут украшать себя в будущем и создала проектносимой электроники для внутренних органов – эти украшения обыгрывают геометриюлица, "подсвечивая" его изнутри. Выпускница ВГИКа Юлия Глухова винтерактивной аудио-визуальной инсталляции "Быстрый сон" использует технологиюкомпьютерного зрения, где каждый человек создает свой собственный "фильм".Петербуржцы Денис Протопопов и Кристина Малолеткина в своей работе "Вуайер"изучают характер взаимодействия человека с миром дополненной реальности. Скачавприложение и наведя экран телефона на иллюминаторы в самолете, можно увидетьскульптурные объекты или фрагменты видео. Выставка продлится до 12 июля.23 июня, субботаВ Главclub green concert выступитАлександр "Shura" Медведев с программой "Отшумели летние дожди". Музыкантпрославился в конце 1990-х. Одной из его главных песен стала (и остается)"Отшумели летние дожди", прогремевшая на всю страны в 1998 году. То есть этомухиту исполняется 20-лет. После этого – здесь же – выступит Paul Oakenfold, одиниз главных популяризаторов электронной музыки.На одной из самых атмосферныхплощадок столицы – "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" – пройдетсерия концертов "Неоклассики". На протяжении месяца под открытымнебом будут выступать молодые музыканты и композиторы, чьи имена уже широкоизвестны не только в среде поклонников современной музыки. 23 июня здесь выступитИлья Бешевли. Музыка Ильи наполненаэкспрессией и драмой, легкостью и романтизмом, она находит искренний откликсреди совершенно разных поколений и часто звучит в кино.24 июня, воскресеньеОт московского парка"Сокольники" стартует ралли старинных автомобилей Bosch MoskauKlassik. Участникам предстоит увлекательное трехчасовое штурманскоесоревнование на ориентирование и точность прохождения маршрута. В гонке помиморетро-каров с солидной историей, смогут также участвовать и более"молодые" автомобили, выпущенные не позднее 1988 года. Также пройдутсоревнования на детских педальных машинках 1930-1980-х годов под руководствомпрофессиональных судей. Правила будут максимально приближены к "взрослым"ралли.В музее-заповеднике "Царицыно"пройдет 4-й Международный день йоги в России – благотворительный семейныйфестиваль, призванный объединить тысячи людей общей целью быть здоровыми,сильными, энергичными и счастливыми. Вход свободный.25 июня, понедельникПосле третьей игры сборнойРоссии, на этот раз против Уругвая, в ресторане IVAN GOGH состоитсяспортивно-музыкальный вечер Александра Болдачева "Футбол как искусство и Музыкакак спорт". Это арфист-виртуоз, приглашенный солист Большого театра, единственныйкомпозитор, представлявший Россию на открытии чемпионата мира по футболу. Гостейожидают живые и интересные беседы о спорте, музыке и искусстве. Публику ждет испанская,аргентинская, русская, польская, немецкая, английская, бразильская, французскаямузыка, а также хиты групп NIRVANA и Red Hot Chili Peppers в переложении дляарфы. Вход свободный.На сцене КонгрессЦентра им. Г.В. Плеханова выступит Хибла Герзмава вместе с джазовым трио ЯковаОкуня. Зрителям будет представлена уникальная программа "Классика вджазе", которая составлена из выдающихся примеров европейской музыкальнойакадемической традиции, исполненных в стиле джаз. На этих концертах прозвучатзнаменитые арии из опер, песни и романсы европейских и русских композиторов,адаптированные для исполнения джазовым фортепианным трио с голосом. Публикасможет убедиться, насколько могут быть близки друг другу эти два на первыйвзгляд непохожих друг на друга стиля – старый европейский академический и "легкомысленный" новый американский.26 июня, вторникВ Джаз-клубе Игоря Бутмана наТаганке выступит один из самых востребованных певцов и композиторов Великобритании,экс-солист Incognito Тони Момрелл (Tony Momrelle). Момрелл – один из техартистов, кого природа наградила врожденным талантом. Он начал обучаться музыкев 8 лет, вбирая в себя все то, что слышал в церкви. В 13 лет он сталпериодически появляться в составе хип-хоп группы, а через 5 лет судьба свелаего с легендарной Глорией Эстефан. С это времени музыкант выступает, записываетальбомы и гастролирует с самыми известными и лучшими артистами планеты. Средитех, с кем сотрудничал Тони – Уитни Хьюстон, Элтон Джон, группа "Take That".27 июня, средаВ "Школе современной пьесы"состоится последний показ спектакля "Последний ацтек" в этом театральномсезоне. Это ироническая мелодрама Виктора Шендеровича, в которой всего двадействующих лица, которые находятся в Нью-Йорке – прекрасная американка миссисУотсон (Татьяна Веденеева) и капризный эмигрант по фамилии Гольдинер (ВладимирКачан). Зрители увидят динамику развития отношений мужчины и женщины отвзаимной неприязни к столь же взаимной симпатии, а возможно и более глубокомучувству.На сцене Московского ДворцаМолодежи покажут спектакль "Кыся". В главных ролях – Дмитрий Нагиев и ИгорьЛифанов. Это постановка по одноименной повести Владимира Кунина. Режиссер ЛевРахлин и актеры создали на сцене смешную, шкодную и авантюрную историюпетербургского помоечного кота из породы дон-жуанов. Главному герою котуМартыну приходится несладко. Впрочем, все, что видит Кыся, заставляет егомаленький умишко всерьез задумываться о самых главных человеческих ценностях.28 июня, четвергВ Театре на Юго-Западе покажутспектакль "Игра в Наполеона". Это будет бесконечный поединок, который ведетбеспощадный завоеватель со своим окружением. Сцена превращается в шахматнуюдоску, на которой разыгрывается партия, вершащая человеческие судьбы. Поединокодинокого зверя, загнанного на остров с теми, кто недавно был егоприверженцами.