В Екатеринбурге состоялась очередная встреча группы С чемпионата мира по футболу. Сборная Франции играла с командой Перу и одержала минимальную победу со счетом 1:0.

В Екатеринбурге состоялась очередная встреча группы "С" чемпионата мира по футболу. Сборная Франции играла с командой Перу и одержала минимальную победу со счетом 1:0.Единственный мяч на 34-й минуте забил Килиан Мбаппе, который добил мяч в пустые ворота после удара Оливье Жиру. 19-летний нападающий парижского клуба "Пари Сен-Жермен" стал самым молодым футболистом в истории французской сборной, забивавшим на чемпионатах мира. Ранее это достижение принадлежало Давиду Трезеге, который забивал в 20 лет.Ранее в другом матче группы "С" сборные Дании и Австралии сыграли вничью – 1:1. Таким образом, команда Франции с 6 очками единолично возглавляет турнирную таблицу. Далее идут датчане (4), австралийцы (1) и перуанцы (0).