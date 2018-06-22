Суд признал виновным в жестоком убийстве голливудского режиссера Блейка Лейбела, который в 2016 году расправился с матерью своего ребенка, гражданкой Украины Ольгой Касьян. Жена родила канадцу дочь Диану за три недели до гибели.

Суд признал виновным в жестоком убийстве голливудского режиссера Блейка Лейбела, который в 2016 году расправился с матерью своего ребенка, гражданкой Украины Ольгой Касьян. Жена родила канадцу дочь Диану за три недели до гибели, сообщает Hollywood Reporter.Трагедия произошла в мае 2016 года. В полицию обратилась мать Ольги Касьян после того, как та перестала выходить на связь. Труп гражданки Украины полиция обнаружила в доме режиссера.Тело супруги Лейбела было изуродовано, с головы женщины сняли скальп, ее части тело нашли в нескольких мусорных мешках.О мотивах, толкнувших канадца на столь зверское убийство, не сообщается. Также пока неизвестно, какой срок грозит мужчине.Блейк Лейбел автор нескольких серий мультсериала "Космобольцы" и комикса о маньяке "Синдром", а также сценарист картины "Bald" ("Лысый") 2008 года.