Любовь Толкалина не устает удивлять. На сей раз популярная актриса полностью разделась прямо в поле.

Любовь Толкалина не устает удивлять. На сей раз популярная актриса полностью разделась прямо в поле.В последнее время Любовь Толкалина больше известна своими фото в стиле ню, чем новыми киноработами. Актриса не устает радовать поклонников (и журналистов) новыми фотографиями, на которых демонстрирует восхитительные изгибы фигуры. Теперь же смелая артистка подбила на обнажение и других людей.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Толкалина опубликовала фотографии, на которых запечатлена абсолютно обнаженной. Артистка, сидящая спиной к объективу, снята в поле лицом к рассвету. Примечательно, что компанию артистке составила другая голая женщина. Как выяснилось, Толкалина и ее спутница разделисьне просто так."Солнцестояние... Солнцеворот... одеться в солнечный свет... пришел день вхождения бога Солнца в полную силу.Сегодня объединяются все четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух. Особенное время. Три дня света внутри, чистоты ,тишины, вдохновения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Толкалина.Отметим, что реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Кто-то восхитился прелестями актрисы и ее приятельницы. а кто-то раскритиковал за обилия обнаженки в Ленте. "Ничего красивого и прекрасного не вижу!", "Как надоели ж*** в Инстаграмм!", "Крепкий тыл))", "Красота!!!", "Чего то Любашу куда-то несет", "Она же актриса, творческий человек, можно сказать не от мира сего...актриса и этим все сказано!" – прокомментировали пикантные кадры пользователи Сети.