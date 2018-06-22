Лариса Голубкина дала откровенное интервью. Она призналась, как хотела быть оперной певицей, и объяснила, почему, несмотря на поддержку именитого педагога, отказалась от своей мечты.

Лариса Голубкина дала откровенное интервью. Она призналась, как хотела быть оперной певицей, и объяснила, почему, несмотря на поддержку именитого педагога, отказалась от своей мечты.Лариса Голубкина с детства мечтала стать певицей. Этим желанием она заразила мать, которая позволила ей поступить в музыкальное училище. Отец же, военный летчик, был категорически против, поэтому Лариса пошла против воли отца тайно. Когда же все вскрылось, отец очень сердился и успокоился лишь после слов Ларисы о том, что она станет учительницей музыки.В 15 лет Голубкина впервые посетила Большой театр. Артистка призналась. что "это невозможно забыть". "Давали "Иоланту". Слушаю увертюру и предвкушаю волшебство. И тут появляется дородная тетка и начинает петь о терзаниях юного сердца. Иоланту пела весьма заслуженная артистка, пела прекрасно, но шок от несоответствия, так сказать, формы и содержания оказался сильнее. В общем, я дострадала до финала, как и положено воспитанной девочке", – рассказала о своих мучениях Голубкина.После этого будущая артистка долго не посещала Большой, предпочитая слушать оперу по радио. Примечательно, что педагог Мария Петровна Максакова, у которой та училась на факультете музыкального театра в ГИТИСе, очень ее любила. Она позволила ей сниматься в "Гусарской балладе" и посещать различные творческие встречи. "Очень радовалась за меня и, видимо, надеялась, что таким образом я смогу преодолеть неуверенность в себе, которая становилась все сильнее", – призналась актриса.Дело в том, что, несмотря на востребованность, Голубкина постоянно ощущала придирчивое наблюдение. В итоге, артистка струсила, потому что считала, что недостаточно хорошо поет. "Верхи звучат не так чисто, диапазон голоса не очень большой. Это сегодня начинающие оперные певцы нанимают себе педагога и за пару лет готовят весь репертуар, который соответствует их голосу, а потом ездят показываться в театры чуть ли не в любом конце мира. В мое время это было невозможно", – констатировала Голубкина.При этом оперетту в качестве замены она даже не рассматривала. "Не люблю ее в том виде, в каком она существует у нас, когда артисты говорят одним голосом, а поют другим. Мне во всем этом чудится какая-то фальшь", – цитирует актрису газета .