Компания Google сделала процесс общения с голосовым помощником на умных колонках Home более естественным. Вместо того чтобы каждый раз, обращаясь к Ассистенту, приветствовать его фразами Окей, Google или Эй, Google, пользователь может сразу начать произносить следующую команду.

Компания Google сделала процесс общения с голосовым помощником на "умных" колонках Home более естественным. Вместо того чтобы каждый раз, обращаясь к "Ассистенту", приветствовать его фразами "Окей, Google" или "Эй, Google", пользователь может сразу начать произносить следующую команду.Например, у "Ассистента" можно поинтересоваться, какая завтра будет погода, и попросить его занести солнцезащитные очки в список покупок. По окончании разговора помощник будет оставаться активным на протяжении 8 минут, пишет Engadget.Если в течение этого времени он не услышит речь и не поймет, что обращаются к нему, то выключится. Понять6 что "Ассистент" слушает, можно по светящимся светодиодам.∎Инновационная гарнитура Sony подружилась с "Алисой" читайте такжеФункция Continued Conversation, делающая "Ассистента" человечнее, пока доступна только на английском языке и только на смарт-колонках Google Home. Включить её можно в настройках. Когда она заработает на других языках, не уточняется.