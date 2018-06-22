На лидера группы Аквариум Бориса Гребенщикова во время бесплатного уличного концерта в столице Украины было совершено нападение. Инцидент произошел на Пейзажной Аллее, когда артист исполнял одну из песен.

На лидерагруппы "Аквариум" Бориса Гребенщикова во время бесплатного уличного концерта в столице Украины былосовершено нападение. Инцидент произошел на Пейзажной Аллее, когда артист исполнял одну из песен.Пока прохожие слушали рок-певца, на сцену неожиданно прорвалсярадикально настроенный националист. Причиной инцидента стали претензиик Гребенщикову из-за его якобы пророссийской позиции.Нападавший держал в руках демонстрировал плакат с надписьюо "рашизме" музыканта. Но сорвать выступление провокаторуне удалось – его быстро задержали, сняв со сцены.В свою очередь лидер "Аквариума" оказался удивительно добродушен к тому,кто пытался сорвать его концерт и натравить на него агрессивно настроенныхмолодчиков. "Дай ему бог все-таки прийти в себя, чтобы парень мог быпочувствовать себя получше", – цитирует Бориса Гребенщикова Ukraina.ru.Хотя трудно представить, что БГ, как истинный пацифист, отреагировал бы иначе. Маловероятно, что он стал бы проявлять негодование или ответную агрессию.Легендарный рок-музыкант БорисГребенщиков специально прибыл в Киев 22 июня, чтобы провести рядконцертов в украинской столице. Отметим, что группа"Аквариум" регулярно выступает с бесплатными уличными концертамив различных городах.