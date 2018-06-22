Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что национальная идея Украины заключается в создании сильного, многонационального и мультикультурного государства. Также, по его словам, национальная идея — это вопрос широкой дискуссии.

Национальная идея Украины заключается в создании сильного, многонационального и мультикультурного государства. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках 11-го Ежегодного молодежного форума образовательных программ "Завтра.UA" и "Всемирные студии"."Я глубоко уверен в том, что наша национальная идея в единственном: построить сильное, многонациональное, мультикультурное украинское государство. Все! И это должно стать нашей национальной идеей", — цитирует Гройсмана "Интерфакс".По его словам, национальная идея — это вопрос широкой дискуссии.Между тем ранее на Украине был принят новый "Закон об образовании". Согласно документу, все предметы в школах и вузах со следующего года будут преподаваться исключительно на украинском языке.Закон ограничивает национальные меньшинства в праве получать образование на родном языке. Из-за этого венгры начали массово покидать Закарпатье. Это признал глава МИД Украины Павел Климкин.