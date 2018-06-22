Во всем мире сегодня отмечают Международный день йоги. С особым размахом торжества традиционно проходят на родине практики в Индии. В одной только столице страны Нью-Дели участие в массовом занятии йогой приняли 15 тысяч человек.

Во всем мире сегодня отмечают Международный день йоги. С особым размахом торжества традиционно проходят на родине практики в Индии. В одной только столице страны Нью-Дели участие в массовом занятии йогой приняли 15 тысяч человек.Когда в 2014 году правительство Индии предложило, а ООН согласилась отмечать День йоги 21 июня, все, вероятно забыли, что это один из самых жарких дней в Индии. Само название, которое условно переводится как "усмирение" при плюс 35 градусах для стороннего наблюдателя приобретает особое значение.Уже четвертый год подряд в Международный день йоги с подачи премьер министра Нарендры Моди вся Индия от мала до велика раскрадывает свои коврики и встречает рассвет исполнением асан. Государственное значение этой кампании подтверждает и то, что несколько лет назад в индийском правительстве появилось специальное Министерство по делам йоги.Сам глава кабинета Индии в это утро практиковал в живописном городе Дехрадун у подножья Гималаев. Беспроигрышный шаг в использовании так называемой "мягкой силы" — идея Нарендры Моди взять древнейшее национальное учение под государственное крыло и, учитывая, что йогой так или иначе занимаются по всему миру, продвигать индийское в мировом масштабе."Каждый год почти 9 миллионов человек по всему миру умирают из-за сердечных заболеваний. Йога — возможность вести спокойную, креативную и содержательную жизнь", — объясняет Нарендра Моди, премьер-министр Индии.На своем YouTube-канале премьер-министр выкладывает видеоролики, на которых занимается сам, а его цифровой двойник ведет полноценные курсы йоги. Индийские телеканалы докладывают: армия и флот, генералы и рядовые в этот день гнутся в асанах и тренируют дыхание по технике пранаямы.По словам индийских властей, в министерствах, где проходят занятия, уровень коррупции заметно ниже."Я счастлив заниматься йогой вместе со всей моей страной. Это делает нас более здоровыми, и приносит мир в нашу жизнь", — говорит Джаянт Синха, министр гражданской авиации Индии.Национальная традиция, а теперь еще и национальная гордость — жители Индии теперь называют йогу своим подарком остальному миру.