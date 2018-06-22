Вспашут Владимирскую землю. Главное аграрное событие года - Чемпионат Европы по пахоте в этом году впервые принимает Россия. Соревнования пройдут в эти выходные под Суздалем. Побороться за чемпионский титул приехали лучшие механизаторы из 11 европейских стран. Событие обещает быть зрелищным и праздничным. В чем секрет профессии и как готовятся пахари к своей главной битве года? Узнала Валентина Мартынова.

Вспашут Владимирскую землю. Главное аграрное событие года - Чемпионат Европы по пахоте в этом году впервые принимает Россия. Соревнования пройдут в эти выходные под Суздалем. Побороться за чемпионский титул приехали лучшие механизаторы из 11 европейских стран. Событие обещает быть зрелищным и праздничным. В чем секрет профессии и как готовятся пахари к своей главной битве года? Узнала Валентина Мартынова.(с. Глебовское, Суздальский район)Это не посевная и совсем не обычное поле. На просторах Суздальской земли главное аграрное событие года. Впервые за 35 лет Россия принимает чемпионат Европы по пахоте. Среди участников лучшие механизаторы из 11 стран. Пока пахари проводят генеральную репетицию. Главное здесь "прощупать" землю, рассказывает Джек. Он приехал из Голландии. В подобных соревнованиях Джек не новичок, позади уже 5 чемпионатов. Принимал участие в турнирах в Новой Зеландии, Дании а вот теперь готов пахать российскую землю. И это для него самое настоящее хобби.Джек Фам де Брук, участник соревнований (Голландия): Я работаю в сфере логистики. На предприятии занимаюсь планированием расписания техники. А когда сажусь в трактор, это просто для меня удовольствие. И мне нравится принимать участие в соревнованиях, посещать разные страны, общаться с другими людьми.Россию в чемпионате представляют два пахаря - из Удмуртии и Ленинградской области. Александр Дерюгин прошел уже несколько всероссийских соревнований. В прошлом году стал бронзовым призером. Теперь готов побороться с зарубежными коллегами. Говорит здесь главное - позитивный настрой, безупречное владение техникой и точный расчет.Александр Дерюгин, участник соревнований (Россия, Ленинградская обл.): Здесь все размеры надо знать, отрегулировать плуг. На каждый кусок земли он идет по-разному, и вот пытаешься что-то сотворить, чтоб было красиво. Пласт должен быть 32 см не больше, не меньше. Более качественнее смотрится.Пока участники регулируют механизмы и начищают до блеска плуг, Рональд Каутер внимательно оценивает предварительную работу мастеров. Судья соревнований среди пахарей сам в этой профессии 50 лет и владеет ей в совершенстве. Говорит, вырос практически на поле, а за руль трактора его посадили еще в трехлетнем возрасте. Пахоту называет своей страстью, поэтому и судить обещает строго - критериев 13, главный из них, чтобы борозды были идеально ровные.Рональд Каутер, судья соревнований (Северная Ирландия): Важные критерии, это то, что все борозды должны быть одной ширины, определенной ширины. Также иметь ровные гребни. И это будет способствовать тогда более хорошему урожаю и более хорошей посадке зерновых культур.Идеальная поверхность пашни должна быть без единой травинки, борозды глубиной 20 см и на всем вспаханном участке допускается только один след от колеса трактора. На создание своего "земельного шедевра" каждому участнику дается 3 часа. Сами соревнования пройдут в эти выходные 23 и 24 июня. Принимать зрителей здесь готовятся и машиностроители. На масштабной экспозиции сельхозтехники и оборудования только новейшие разработки российских и зарубежных производителей. К примеру, этот трактор специалисты называют зверем. Вместо привычных рычагов - пульт управления, а мощность более 400 лошадиных сил. Всего на площадке Чемпионата будет задействовано около 250 единиц техники. Для гостей организаторы приготовили шоу программы, тест-драйвы, кулинарные изыски и выставку племенных животных.