Известный рэп-исполнитель Face сделал неожиданное заявление. Артист объявил об уходе в армию.

Известный рэп-исполнитель Face сделал неожиданное заявление. Артист объявил об уходе в армию.На своей официальной страничке в социальной сети Twitter популярный российский рэпер Face (настоящее имя Иван Дремин) оставил короткую, но емкую запись. "Ухожу в армию, увидимся через год", – сообщил артист. Этот пост произвел неизгладимое впечатление на многочисленных поклонников рэпера.У записи оказалось 400 с лишним комментарием и 200 с небольшим перепостов. Фанаты музыканта неоднозначно отнеслись к заявлению исполнителя. В основном, пользователи Сети выразили свое неудовольствие. Но нашлись и те, кто просто не поверил словам Дремина."рофлишь )))) жлду альбом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "И тут мое сердце остановилось, Вань, пожалуйста, не уходи, я умру", "Я просто не знаю как по-другому выразить свой ОР от которого я чуть не оглохла", "Какая тебе армия, зеленый? Тебя там щемить 24 на 7 будут", "стойте! Блин, я умру и не дождусь Ваню. Но, давай вместе попробуем его дождаться? Вместе будет легче", "Только самые внимательные, и понимающие знают, что ты не пойдёшь на год в заточение. Поста про военник нет, хотя он был. Я рад что у тебя хорошее настроение, мы тебя всегда поддержим, с хорошей или плохой ты новостью....ведь всякое бывает ;)", – высказались фанаты.Отметим, что также в комментариях под записью Ивана размещена фотография, предположительно, с прохождения рэпером призывной комиссии. Примечательно, что в октябре прошлого года в интервью журналисту Юрию Дудю Face заявил, что не идет в армию, потому что не хочет и передал привет военкомату. "Меня никто не ищет, я никого не ищу, и нам все хорошо. Военника у меня нет", – сказал музыкант.Напомним,21-летний Иван Дремин родом из Уфы. Он получил известность в 2017 году, после публикации "ВКонтакте" его альбома No Love и нескольких видеоклипов. Судя по тем, кто всерьез увлечен его творчеством, это, в основном, средние и старшие школьники.