Компания Jeep поделилась детальной информацией о подробностях обновления, которому подвергся компактный внедорожник Renegade. Экстерьер Ренегата стилизовали под старшую модель Wrangler, а моторную гамму пополнили новыми двигателями.
<a href="http://33live.ru/novosti/22-06-2018-jeep-renegade-perezhil-planovyj-restajling.html" target="_blank">Jeep Renegade пережил плановый рестайлинг</a> - Компания Jeep поделилась детальной информацией о подробностях обновления, которому подвергся компактный внедорожник Renegade. Экстерьер Ренегата стилизовали под старшую модель Wrangler, а моторную гамму пополнили новыми двигателями.
[url=http://33live.ru/novosti/22-06-2018-jeep-renegade-perezhil-planovyj-restajling.html]Jeep Renegade пережил плановый рестайлинг[/url] - Компания Jeep поделилась детальной информацией о подробностях обновления, которому подвергся компактный внедорожник Renegade. Экстерьер Ренегата стилизовали под старшую модель Wrangler, а моторную гамму пополнили новыми двигателями.