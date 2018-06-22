Актер и певец Вахтанг Кикабидзе не раз отличался русофобскими высказываниями. Однако на этот раз артист прошелся ядреным словцом не только по стране, но и по одному из самых близких людей в его жизни.

Актер и певец Вахтанг Кикабидзе не раз отличался русофобскими высказываниями. Однако на этот раз артист прошелся ядреным словцом не только по стране, но и по одному из самых близких людей в его жизни.В свежем интервью Кикабидзе был предельно откровенен. Он начал с того, что всегда нанавидел герб Советского Союза."Это же надо было... Какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать? Это все было связано с, извините за выражение, хреновой жизнью этой огромной страны", – заявил он. Актер уточнил, что единственный плюс той эпохи – взаимоуважение людей. По его словам, в остальном все было "очень плохо", передает портал DW.Более того, Кикабидзе вспомнил чувство радости во время СССР. "Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню", – поведал он.При этом артист, который не ездит в Россию, гастролирует в бывших союзных республиках с концертной программой и зарабатывает внушительные гонорары. Получается, что нынешнее материальное благополучие Вахтанга Константиновича строится на безумной популярности советских фильмов "Не горюй!", "Мимино" и других.Таким образом, нынешние выпады актера в адрес СССР – это еще и смачный плевок в сторону предков. Известно, что зимой 1942 года в боях под Керчью пропал без вести отец артиста, младший лейтенант Константин Кикабидзе.Солдат пожертвовал жизнью, защищая Родину, как и миллионы других бойцов разных национальностей. И вот теперь Вахтанг Кикабидзе попирает память собственного отца.Остается лишь гадать, откуда берется такая неприкрытая ненависть советских деятелей культуры, которая заставляет их плевать на то, что когда-то для них было дорого. Вероятно, это останется риторическим вопросом.