Дана Борисова обнародовала видео с некогда известным артистом Богданом Титомиром. Телеведущая обратила внимание на его коленки, заявив, что они в прыщах.

Дана Борисова обнародовала видео с некогда известным артистом Богданом Титомиром. Телеведущая обратила внимание на его коленки, заявив, что они "в прыщах".Дана Борисова оказалась одной из звездных гостей на скандально известном ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят". В программе в очередной раз разбирался семейный скандал Вадима Казаченко. Как компетентно сообщила телеблондинка, на шоу настолько зашкаливал градус ненависти и агрессии, что произошла драка."😃👌🎥Ну что? Драку заказывали?😂😂😂Сегодня на #пустьговорят будет горячо !!! мы с @annakalash на стороне #ольгиказаченко ,а @razygraev 😉на стороне #вадимказаченко 🙈(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Дана Борисова."И, конечно, в студии САМ МАЭСТРО @bogdantitomir_official 😎👌💣Скажет свое веское слово 👍 #богдантитомир – НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА 😄Следите за эфиром!!! Делайте СТАВКИ ⚽️🔥😉", – написала телеведущая, опубликовав на своей страничке в Instagram фото со съемки.Однако, помимо снимков, телеведущая выложила короткое видео, на котором запечатлела некогда известного исполнителя Богдана Титомира. "А вот и он, друзья. Сам Богдан Титомир. Как я этого ждала! Как живой человек-легенда. Что у него с коленками? Все в прыщах. Обалдеть!" – высказалась ошарашенная Дана.Подписчики оказались солидарны с Борисовой. "Титомир был раньше интересный мужчина,как в таком виде людей в эфир выпускают? Жесть", "Лашарик какой-то стал😱", "Животное, бомжара", "Богдан смешной такой.. Ему может тоже уже помощь нужна..", "Титомир , ветрянку что ли подцепил ?! В самолете ...", "Может псориаз...", "мужику 50+ а все молодится... и при этом борода... и прыщи.. ужас", – высказались подписчики.