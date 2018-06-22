Ряд сенаторов-республиканцев США и представителей Пентагона не разделяют идею президента США Дональда Трампа о формировании военно-космических сил как нового рода войск.

Ряд сенаторов-республиканцев США и представителей Пентагона не разделяют идею президента США Дональда Трампа о формировании военно-космических сил как нового рода войск.Об этом сообщает "Интерфакс", со ссылкой на американскую газету The Hil.Издание отмечает, что предложение Трампа встречено без восторга в двух ключевых для его идеи местах – Конгрессе и министерстве обороны.Так, сенатор-республиканец от штата Флорида и член комитета Сената по делам вооруженных сил Билл Нельсон заявил, что предложение Трампа выдвинуто только для того, "чтобы об этом поговорить".Его коллега от штата Оклахома, Джим Инхоф, отметил, что не имеет понятия, насколько сам президент США серьезно относится к своей идее и лично ему ее трудно поддерживать.Глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил общественности, что предложение из Белого дома требует длительной совместной работы оборонного ведомства и Конгресса.В свою очередь, представители ВВС США сообщили, что ждать немедленных изменений в Вооруженных силах страны не следует.