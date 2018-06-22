Поэт, прозаик, переводчик и драматург Наум Коржавин будет похоронен в Москве. Прощание с ним пройдет 30 июня в русской церкви Мейбана, что в Северной Каролине, после чего прах усопшего будет доставлен в Россию.

Поэт, прозаик, переводчик и драматург Наум Коржавин будет похоронен в Москве. Прощание с ним пройдет 30 июня в русской церкви Мейбана, что в Северной Каролине, после чего прах усопшего будет доставлен в Россию.Как ТАСС сообщила его дочь Елена Рубинштейн, похоронами занимаются друзья семьи литератора.Науму Коржавину (Манделю) было 92, он родился 14 октября 1925-го в Киеве. В 1947-м был признан "социально опасным элементом" и сослан в Караганду. Через семь лет был амнистирован, еще через два реабилитирован. В 1973-м уехал в Штаты, где и умер от сердечной недостаточности.