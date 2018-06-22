Теперь сотрудники получают выплаты в официальный день

Теперь сотрудники получают выплаты в официальный деньОптимизация костромского транспортного предприятия позволила стабилизировать ситуацию с выплатой заработной платы работникам Троллейбусного управления. Теперь сотрудники получают заработок в день официальной выдачи зарплаты. Как сообщает Управление пассажирского транспорта, никаких задержек по выплатам водителям и кондукторам нет.Напомним, оптимизация прошла в конце 2017 года. Тогда объединили троллейбусное и автобусное предприятия. Работников и технику перевели на одну базу. Это позволило сократить расходы и предотвратить рост долгов. Крайне важным стало сохранение муниципального транспорта.Коллектив и основные городские маршруты сохранились. Многолетние долги стали выплачивать. Задолженность по зарплате в 3 миллиона рублей перед транспортниками удалось погасить к 11 мая.Те, кто попал под сокращение, получили полный расчет. Сейчас предприятие выплачивает выходные пособия бывшим работникам, обратившимся за ними в конце мая - начале июня. Сумма выплат составила 340 тысяч рублей. В Управлении транспорта сообщили, что все средства выплачены в полном объеме.