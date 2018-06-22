Крупная группировка Таджамауа аль-Вият аль-Умари, входившая в Сирийскую свободную армию, перешла на сторону официального Дамаска.
Крупная группировка "Таджамауа аль-Вият аль-Умари", входившая в "Сирийскую свободную армию", перешла на сторону официального Дамаска.
По данным "Интерфакс", соответствующее заявление в Южной зоне деэскалации сделал лидер бандформирования Важди абу Слес. Кроме того, он сдал военным Дейр-Даму, Аш-Шиях и часть Джаддаля.
Ожидается, что теперь "Таджамауа аль-Вият аль-Умари" будет воевать с ИГ (запрещено в РФ) и "Джабхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ) на юге страны.
Ранее стало известно, что сирийские террористы производили химоружие на оборудовании из ЕС и США.