Алексей Кудрин как глава Счетной палаты включен в состав совета при президенте по противодействию коррупции. Указ об этом подписан президент России Владимир Путин. Он размещен на официальном портале правовой информации.

Алексей Кудрин как глава Счетной палаты включен в состав совета при президенте по противодействию коррупции. Указ об этом подписан президент России Владимир Путин. Он размещен на официальном портале правовой информации.Совет претерпел изменения. Из него исключены вице-премьер Татьяна Голикова, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и экс-помощник президента Евгений Школов.А пополнился совет помощником российского президента Анатолием Серышевым и помощником президента — начальником контрольного управления Кремля Дмитрий Шальков. Возглавлявший это управление ранее Константин Чуйченко остался в составе совета, но уже в новой должности — вице-премьера — главы аппарата российского правительства.