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<a href="http://33live.ru/novosti/22-06-2018-lamborghihi-ne-sobiraetsya-xoronit-atmosfernye-motory-v12.html" target="_blank">Lamborghihi не собирается хоронить атмосферные моторы V12</a> - Итальянская компания известна своим настойчиво-консервативным отношением к конструкции двигателей: Lamborghini не собирается в угоду трендам уменьшать количество цилиндров в моторах и переходить на турбонаддув. Но для электричества итальянцы сделают исключение.