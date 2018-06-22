Лолита Милявская пожаловалась на то, что из-за запрета на въезд на Украину не сможет присутствовать на выпускном вечере своей дочери Евы. Популярная исполнительница призналась, что плачет и ей очень жаль.

Лолита Милявская пожаловалась на то, что из-за запрета на въезд на Украину не сможет присутствовать на выпускном вечере своей дочери Евы. Популярная исполнительница призналась, что плачет и ей очень жаль.Через считанные дни ученики попрощаются с школой – состоится выпускной бал. Это мероприятие важно не только для самих школьников, но и их родителей. Ведь многие из них готовятся к этому дню не менее тщательно, чем сами дети, присутствуют на торжественном вручении аттестатов, радуются и поддерживают наследников.Однако певица Лолита Милявская будет в этот день вдали от своей дочери Евы. Дело в том, что артистке запрещен въезд на Украину. Популярная исполнительница поделилась своей печалью с многочисленными подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram. Лолита опубликовала новую фотографию выросшей дочери и призналась, что плачет."Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить.. Как мне Жаль!!! Любимая моя, я все равно Рядом!.. Хоть и слезы капают... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала расстроенная Лолита.Многочисленные подписчики постарались утешить певицу. "Мамочка и так рядом. И всегда на связи ... а слезы капают , потому что девочка выросла ... вы Лолита офигенная мама !!!", "Все будет хорошо!!", "Дочке здоровья ,счастья и вам скорейшего воссоединения!😇", "Поздравляем с выпускным! Это большое событие! Доброго пути вашей доченьке!!!", "Лолита! Главное -девочка здорова, Бусинка, любит Вас! Обстоятельства – вещь непреодолимая! Пусть в Вашей семье будет Счастье!" – прокомментировали пост пользователи Сети.