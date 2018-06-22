Российская телеведущая, фотомодель и посол чемпионата мира
по футболу-2018 Виктория Лопырева поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина за
блестящую подготовку к мундиалю. Она предложила сделать город мировой
футбольной столицей.
Российская телеведущая, фотомодель и посол чемпионата мира
по футболу-2018 Виктория Лопырева поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина за
блестящую подготовку к мундиалю. Она предложила сделать город мировой
футбольной столицей.
По словам Лопыревой, новые улицы и стадионы, а также
идеальная организация чемпионата создали условия спортивного торжества для
россиян и болельщиков со всего мира. "Я надеюсь, что это только
начало", – сказала фотомодель.
Телеведущая уверена: в столице созданы все условия для
появления новых чемпионов. С целью популяризации футбола посол мундиаля-2018
предложила провести чемпионат среди юных футболистов на стадионах
"Лужники" и "Спартак", на которых сейчас играют команды ЧМ.
"Я предлагаю учредить кубок мэра для молодых спортсменов, так мы дадим
мощный импульс для развития наших будущих чемпионов", – добавила Лопырева.
Обращение телеведущей размещено на сайте движения в
поддержку мэра Москвы "За Собянина", который был запущен писателем
Сергеем Лукьяненко и бизнесменом Вадимом Дымовым. На портале можно выразить
благодарность градоначальнику за позитивные изменения в жизни столицы, почитать
новости объединения, посмотреть галерею участников и узнать информацию об
акциях движения.
В команде в поддержку Сергея Собянина сегодня несколько
десятков человек – актеры, музыканты, спортсмены, общественные деятели и многие
другие. Среди них – актриса Светлана Немоляева, телеведущий Андрей Малахов,
ректор ГИТИСа Григорий Заславский, олимпийская чемпионка Алла Шишкина, музыкант
Игорь Бутман и многие другие.
Чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня по 15
июля. Главным городом мундиаля стала Москва. К мировому первенству комплексную
реконструкцию прошел стадион "Лужники" и территория спорткомплекса.
Вместимость арены увеличили до почти 80 тысяч мест. Стадион отвечает всем
требованиям безопасности, а его многослойное – основным мировым
стандартам. Именно "Лужники" принимали матч-открытие первенства между Россией и Саудовской Аравией. Игры мундиаля в столице проходят и на стадионе
"Спартак". Арена построена в 2014 году, она может вместить более 45
тысяч человек.
Также в Москве был решен вопрос транспортной инфраструктуры.
Еще в 2016 году запущено Московское центральное кольцо (МЦК), одна из станций
которого – "Лужники" – расположена в непосредственной близости от
спортивного комплекса. Недавно был открыт первый участок Большой кольцевой
линии метро со станцией "ЦСКА", которая находится рядом с одноименным
стадионом, обеспечена подземкой и арена "Спартак".
Для болельщиков в городе действует огромная фан-зона на
Воробьевых горах. Там проходят концерты звезд, болельщики на больших
экранах могут наблюдать в прямом эфире за игрой любимых команд.