Российская телеведущая, фотомодель и посол чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина за блестящую подготовку к мундиалю. Она предложила сделать город мировой футбольной столицей.

Российская телеведущая, фотомодель и посол чемпионата мирапо футболу-2018 Виктория Лопырева поблагодарила мэра Москвы Сергея Собянина заблестящую подготовку к мундиалю. Она предложила сделать город мировойфутбольной столицей.По словам Лопыревой, новые улицы и стадионы, а такжеидеальная организация чемпионата создали условия спортивного торжества дляроссиян и болельщиков со всего мира. "Я надеюсь, что это тольконачало", – сказала фотомодель.Телеведущая уверена: в столице созданы все условия дляпоявления новых чемпионов. С целью популяризации футбола посол мундиаля-2018предложила провести чемпионат среди юных футболистов на стадионах"Лужники" и "Спартак", на которых сейчас играют команды ЧМ."Я предлагаю учредить кубок мэра для молодых спортсменов, так мы дадиммощный импульс для развития наших будущих чемпионов", – добавила Лопырева.Обращение телеведущей размещено на сайте движения вподдержку мэра Москвы "За Собянина", который был запущен писателемСергеем Лукьяненко и бизнесменом Вадимом Дымовым. На портале можно выразитьблагодарность градоначальнику за позитивные изменения в жизни столицы, почитатьновости объединения, посмотреть галерею участников и узнать информацию обакциях движения.В команде в поддержку Сергея Собянина сегодня несколькодесятков человек – актеры, музыканты, спортсмены, общественные деятели и многиедругие. Среди них – актриса Светлана Немоляева, телеведущий Андрей Малахов,ректор ГИТИСа Григорий Заславский, олимпийская чемпионка Алла Шишкина, музыкантИгорь Бутман и многие другие.Чемпионат мира по футболу в России проходит с 14 июня по 15июля. Главным городом мундиаля стала Москва. К мировому первенству комплекснуюреконструкцию прошел стадион "Лужники" и территория спорткомплекса.Вместимость арены увеличили до почти 80 тысяч мест. Стадион отвечает всемтребованиям безопасности, а его многослойное – основным мировымстандартам. Именно "Лужники" принимали матч-открытие первенства между Россией и Саудовской Аравией. Игры мундиаля в столице проходят и на стадионе"Спартак". Арена построена в 2014 году, она может вместить более 45тысяч человек.Также в Москве был решен вопрос транспортной инфраструктуры.Еще в 2016 году запущено Московское центральное кольцо (МЦК), одна из станцийкоторого – "Лужники" – расположена в непосредственной близости отспортивного комплекса. Недавно был открыт первый участок Большой кольцевойлинии метро со станцией "ЦСКА", которая находится рядом с одноименнымстадионом, обеспечена подземкой и арена "Спартак".Для болельщиков в городе действует огромная фан-зона наВоробьевых горах. Там проходят концерты звезд, болельщики на большихэкранах могут наблюдать в прямом эфире за игрой любимых команд.