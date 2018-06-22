После громкого триумфа сборной России на двух матчах ЧМ-2018 имя футболиста Дениса Черышева не сходит с уст соотечественников. Младший брат спортсмена пролил свет на личную жизнь именитого родственника.

После громкого триумфа сборной России на двух матчах ЧМ-2018 имя футболиста Дениса Черышева не сходит с уст соотечественников. Младший брат спортсмена пролил свет на личную жизнь именитого родственника.18-летний Даниил Черышев признался, что души не чает в своем брате. Несмотря на значительную разницу в возрасте, у парней множество общих интересов."Он для меня как второй отец",неожиданно заявил Даниил. Он рассказал, что часто приезжает в гости к старшему брату в Кастилью, где ребята любят прогуляться по улицам города и ходить в кино.Черышевы даже устраивали что-то вроде двойного свидания. Даниил поведал, что брат несколько раз брал его с собой на вечерний променад, когда встречался со своей девушкой Кристиной, передает сайт "".По словам родственника российского спортсмена, у возлюбленной Дениса есть сестра-близнец Мария, с которой ему было приятно и весело проводить время. "Она даже в футбол играет в "Вилльяреале". Кристина тоже веселая. Мы постоянно смеялись, было очень весело", – сообщил Черышев.Парень добавил, что часто заводит с братом мужские разговоры о девушках, машинах и часах. При этом Денис не привык к роскоши и не любит ссорить деньгами, но ему приятно делать подарки близким.Даниил заверил, что несмотря на свою известность, старший брат ведет весьма скромный образ жизни. Светским тусовкам и ночным клубам он предпочитает книги и саморазвитие.Напомним, россияне выиграли у египтян во втором матче ЧМ-2018. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. Сборная России удержала первую строчку в группе А.