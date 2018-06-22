Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел считается одной из самых сексуальных чиновниц России. Каждое ее появление на публике становится предметом для разговоров – обсуждают наряд, прическу, макияж.

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел считается одной из самых сексуальных чиновниц России. Каждое ее появление на публике становится предметом для разговоров – обсуждают наряд, прическу, макияж."Сегодня в Парке "Патриот" вместе с минобороны показывали дипкорпусу привезенные из Сирии установки, которые террористы использовали для производства химических отравляющих веществ. Кстати, часть оборудования западного производства. А это я "отстрелялась" – написала Захарова на своей странице в социальной сети Инстаграм. Но ее подписчикам, судя по комментариям, интереснее не технические диковины, а внешний вид Марии и ее вздыбленная, ка кажется на снимке, грудь."Отличная фигура", "Какая у вас грудь красивая, очень соблазнительная!", Шикарный загар! Роскошный цвет платья", – восхищаются пользователи. При этом сама Мария очень боится роли звезды или светской львицы. "Я вообще к этому миру имею очень опосредованное отношение, – заявила Захарова в одном из интервью в ответ на комплимент – Я никогда не была светской львицей, всегда являлась сотрудником Министерства иностранных дел. Появляясь на светских мероприятиях, чувствую себя практически как Золушка на балу. Я не вижу в этом особой для себя светскости в том, что встречаюсь с прекрасные профессионалами, актерами и режиссеры, которые воплощают на экране нашу мечту".Она уверяет, что по стилю ее никто не консультирует. "У нас в министерстве каждый сам отвечает за свой имидж, платья никто специально не привозит и прическу не делает. Кстати, я предпочитаю наряды от российских модельеров или придумываю сама. "Нарядов у меня в гардеробе не так много платьев, но достаточно для того,чтобы не выходить в свет в одном и том же", – уверяет Захарова.