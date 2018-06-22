Темой встречи стала безопасность несовершеннолетних.

Полицейские ОМВД России по Меленковскому району встретились со школьниками, которые проводят летние каникулы в загородном оздоровительном лагере «Солнечная поляна».Открыл встречу инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Меленковскому району старший лейтенант полиции Сергей Вострухов. Он помог ребятам вспомнить основные правила поведения на проезжей части и напомнил о важных условиях безопасного управления двухколесным транспортом. Кроме этого, инспектор в качестве примера привел несколько реальных случаев ДТП, в которых пострадали подростки и рассказал о том, что необходимо предпринимать, чтобы избежать подобных ситуаций. Присутствовавшие ребята задали полицейскому вопросы о том, с какого возраста разрешено управление мопедами и мотоциклами.Беседу с подростками продолжила старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Меленковскому району майор полиции Екатерина Зотова. Ребята узнали о разнице между административной и уголовной ответственности. С ребятами также была проведена профилактическая беседа о недопущении употребления алкогольных напитков и курения.В завершении встречи ребята с интересом ознакомились и с настоящим патрульным автомобилем. Полицейские рассказали о функциональных особенностях автомобиля и разъяснив важность применения некоторых элементов.Прощаясь с гостями, ребята высказали желание повторить встречу в том же формате.