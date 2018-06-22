Тренерский штаб сборной Аргентины определился со стартовым составом на второй матч группового этапа против хорватской команды. Форвард Лионель Месси поведет за собой партнеров, выйдя с первых минут встречи.

Тренерский штаб сборной Аргентины определился со стартовым составом на второй матч группового этапа против хорватской команды. Форвард Лионель Месси поведет за собой партнеров, выйдя с первых минут встречи.Также на поле в основном составе аргентинцев появятся Вилли Кабальеро, Габриэль Меркадо, Николас Тальяфико, Маркос Акунья, Хавьер Маскерано, Николас Отаменди, Эдуардо Сальвио, Максимилиано Меса, Энцо Перес и Серхио Агуэро.Встреча Аргентина – Хорватия пройдет в Нижнем Новгороде 21 июня и начнется в 21:00 по московскому времени.