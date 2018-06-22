По свидетельствам очевидцев, упавший в Ханты-Мансийском автономном округе вертолет Ми-2 начал резко терять высоту над дорогой в районе Лангепаса. В результате машина совершила жесткую посадку в болото в 7 км от города. Пилот погиб на месте.

По свидетельствам очевидцев, упавший в Ханты-Мансийском автономном округе вертолет Ми-2 начал резко терять высоту над дорогой в районе Лангепаса. В результате машина совершила жесткую посадку в болото в 7 км от города. Пилот погиб на месте. По предварительным данным, на борту находился еще пассажир, сейчас проводится операция по его спасению, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.Разбившаяся машина принадлежит авиакомпании "Геликс". Ее вертолеты занимаются облетом нефтепроводов, патрулированием, доставкой специалистов и перевозкой грузов, а также используются для туристического обслуживания.В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.