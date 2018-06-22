Компания Microsoft провела ребрендинг новостного агрегатора MSN News. Новое приложение для iOS и Android называется Microsoft Новости, а персональная повестка дня формируется на основе интересов читателя.

Компания Microsoft провела ребрендинг новостного агрегатора MSN News. Новое приложение для iOS и Android называется "Microsoft Новости", а персональная повестка дня формируется на основе интересов читателя.После установки программы пользователю предлагается выбрать темы, которые ему интересны. Подписаться можно как на рубрики ("Спорт", "Фото", "Политика", "Культура", "Наука и технологии", "Персональные финансы", "Мода", "Еда", "Недвижимость" и так далее), так и отдельные издания: 33Live.Ruru, "Интерфакс", ""Комсомольская правда", "Чемпионат.com", "33Live.RuЭкономика", Woman.ru, "Газета.ru".Контент для приложения предоставляют партнеры Microsoft — свыше 3 тысяч брендов из 20 стран мира. Алгоритмы на основе искусственного интеллекта в автоматическом режиме обрабатывают более 100 тысяч заметок в сутки, определяя их тему, востребованность и актуальность. Раздел с главными историями вручную курирует редакторская команда Microsoft, состоящая из более чем 800 человек по всему миру.Уведомления о срочных новостях приходят в круглосуточном режиме. Для комфортного чтения ночью можно включить темный режим.∎Microsoft показала, как преобразятся приложения Office читайте такжеИзменения и настройки, сделанные в приложении, синхронизируются с версиями "Новостей" для других платформ, включая браузер Microsoft Edge, Skype, Xbox, Outlook.com и десктопные "Новости" для Windows 10.