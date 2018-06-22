Журнал Time раскритиковал Дональда Трампа за неясную миграционную политику - на свежей обложке издания американский президент равнодушно смотрит на плачущую девочку. Тем временем газета Washington Post подсчитала, что администрация президента не менее 14 раз меняла объяснение политики разделения семей мигрантов.

Журнал Time раскритиковал Дональда Трампа за неясную миграционную политику — на свежей обложке издания американский президент равнодушно смотрит на плачущую девочку. Заголовок гласит: "Добро пожаловать в Америку". А тем временем газета Washington Post подсчитала, что администрация президента не менее 14 раз меняла объяснение политики разделения семей мигрантов. Кульминацией стало заявление самого Трампа: сначала он сказал, что президентский указ не изменит ситуацию, а пару дней спустя уже подписал нужный документ.Под прицелом камер в Овальном кабинете, уверенно, так, чтобы было понятно — решение назревало давно, и вот, наконец, справедливость восторжествовала. 60 лет, подчеркивает президент, никому не было дела до нелегалов, но теперь есть человек, который об этом позаботится."Несколько разных администраций откладывали решение проблемы нелегальной миграции до лучших времен. Никто так и не нашел выхода. Этим займемся мы — шаг за шагом, как мы сделали это с Северной Кореей, с Ираном, экономикой, которая двигалась не в том направлении. Мы разобрались со многими проблемами, а эта существовала десятилетиями. Отныне мы не будем разлучать семьи. Это и есть решение. В то же время мы сохраним усиленный контроль на границе и продолжим политику нулевой терпимости в отношении тех, кто пересекает нашу границу нелегально", — заявил президент США Дональд Трамп.Не покидая стен Белого дома, журналисты в привычной язвительной форме пытаются узнать, что же скрывается за благими намерениями.- Мы получим стену. Мы добьемся от них строительства стены, — объясняет Дональд Трамп.- А Иванка не показывала вам фотографии детей, разлученных со своими родителями?- Нет. Иванка категорически против разделения семей. Моя жена тоже. И я против. Я думаю, все, у кого есть сердце, будут против этого. И в то же время мы не хотим, чтобы в нашу страну приезжали незаконно.Вот так. Семьи разлучать не будут. Но и об американской мечте им лучше забыть — и взрослым, и детям. Стена нужна как никогда, и Конгресс должен это понять. Так кто же он, президент Дональд Трамп? Благодетель или жесткий делец, который старается приблизить реализацию своего плана?"Это лишь демонстрирует его бескомпромиссность и решимость в продвижении собственных концепций и интересов. Дело в том, что с самого начала президентства Дональд Трамп дал понять: никакой поблажки в ограничении свобод и прав мигрантов, в вопросе приема беженцев, в вопросе регламентирования деятельности миграционных или этнических организаций на территории США, в вопросе предоставления финансирования так называемым городам-убежищам. По всем этим вопросам Трамп стал говорить: нет, нет и еще раз нет, этого ничего не будет, я буду прекращать все эти программы", — объясняет Илья Кравченко, эксперт РИСИ.Понимая это, оппозиционно настроенная пресса продолжает исходить желчью. Спецрепортажи о разделительной линии, кадры с клетками и бетонным блоками, аудиозаписи плачущих детей, которых разлучают с родителями. Слезы не смогла сдержать и ведущая телеканала MSNBC. Правда, перестаралась. Пользователи соцсетей обвинили ее в лицемерии, а кто-то даже посоветовал дать журналистке "Оскар".Зато Трампом довольна его дочь Иванка. Свою благодарность она выразила в Twitter, заодно, вслед за отцом, переложив судьбу нелегалов в руки конгрессменов."Спасибо тебе за принятие важнейшей меры о прекращении разделения семей на нашей границе. Теперь дело за Конгрессом. Плюс нужно найти долгосрочное решение, которое совместимо с нашими общими ценностями, теми же ценностями, которые столь многие ищут, приезжая сюда за лучшей жизнью для своих семей", — написала Иванка Трамп.Вот только ответа на главный вопрос никто так и не получил: как нулевая терпимость будет способствовать решению миграционной проблемы?"На фоне выхода из СПЧ США олицетворяют, как они думают, пример соблюдения прав человека, при этом на самом деле они первые и нарушают. В такой непростой ситуации оказался 45-й президент Дональд Трамп. И решает ее так, как умеет — сначала принимает решение, потом его отменяет. Ждем теперь, каким будет его очередное решение", — говорит Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова.Ну, а пока у американской прессы есть, чем заняться. СМИ наперебой обсуждают, насколько более подходящими для нелегалов будут военные базы. Именно ими, согласно новому указу Трампа, Пентагон заменит клетки-изоляторы, если понадобится.