У России и Южной Кореи общие цели: ликвидация ядерного оружия и поддержание мира на Корейском полуострове, заявил президент Республики Мун Чже Ин на встрече с Владимиром Путиным. Кроме того, он поблагодарил Москву за поддержку Сеула в процессе урегулирования ситуации в регионе и назвал РФ ключевым партнером на всем материке.

У России и Южной Кореи общие цели: ликвидация ядерного оружия и поддержание мира на Корейском полуострове, заявил президент Республики Мун Чже Ин на встрече с Владимиром Путиным. Кроме того, он поблагодарил Москву за поддержку Сеула в процессе урегулирования ситуации в регионе и назвал РФ ключевым партнером на всем материке.Отдельно Мун Чже Ин остановился на Чемпионате мира по футболу. Он поздравил своего коллегу с успешным проведением ЧМ-2018 и победами российской сборной.Владимир Путин подтвердил, что подходы России и Южной Кореи при разрешении острых международных вопрос совпадают. Также президент назвал Республику приоритетным партнером России в Азии. Только за прошлый год товарооборот между двумя странами значительно вырос. Но мог бы быть и больше, добавил российский президент.