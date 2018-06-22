Форвард Ахмед Муса, часть прошлого сезона проведший в московском ЦСКА, выйдет в стартовом составе сборной Нигерии по футболу на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Исландии. Встреча пройдет в Волгограде.
Форвард Ахмед Муса, часть прошлого сезона проведший в московском ЦСКА, выйдет в стартовом составе сборной Нигерии по футболу на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Исландии. Встреча пройдет в Волгограде.
Кроме Мусы в составе сборной Нигерии с первых минут выйдут: Фрэнсис Узохо, Кеннет Омеруо, Уильям Трост-Эконг, Леон Балогун, экс-полузащитник пермского "Амкара" Брайан Идову, Виктор Мозес, Джон Оби Микел, Уилфред Ндиди, Огенекаро Этебо, Келечи Ихеаначо.
Стартовый состав команды Исландии выглядит следующим образом: Ханнес Тор Хальдорссон, Хёрдур Магнуссон, Рагнар Сигурдссон, Кари Арнасон, Биркир Мар Севарссон, Биркир Бьярнасон, Арон Эйнар Гуннарссон, Гилфи Сигурдссон, Рюрик Гисласон, Йон Бедварссон, Альфред Финнбогасон.