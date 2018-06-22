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<a href="http://33live.ru/novosti/22-06-2018-musa-i-idovu-vyjdut-v-osnove-sbornoj-nigerii-na-match-s-islandcami.html" target="_blank">Муса и Идову выйдут в основе сборной Нигерии на матч с исландцами</a> - Форвард Ахмед Муса, часть прошлого сезона проведший в московском ЦСКА, выйдет в стартовом составе сборной Нигерии по футболу на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Исландии. Встреча пройдет в Волгограде.