Экс-форвард московского ЦСКА Ахмед Муса признан организаторами чемпионата мира в России лучшим футболистом матча группового этапа между командами из Исландии и Нигерии.

Экс-форвард московского ЦСКА Ахмед Муса признан организаторами чемпионата мира в России лучшим футболистом матча группового этапа между командами из Исландии и Нигерии.Нигерийский нападающий сумел в этом матче отличиться дважды, принеся победу "суперорлам" со счетом 2:0. Напомним, что встреча прошла в Волгограде.Команда Нигерии набрала 3 очка и занимает в группе D второе место вслед за хорватской сборной, имеющей 6 баллов.