Компания Apple выпустила обновленную программу для маков GarageBand, которая служит для записи музыки и подкастов. Версия 10.3 привносит 400 новых звуковых эффектов, 1000 новых лупов для электронной музыки, рэпа и ар-н-би, а также два новых виртуальных барабанщика Drummer, исполняющих партии щетками в стилистике раннего американского фолка и джаза.

Компания Apple выпустила обновленную программу для "маков" GarageBand, которая служит для записи музыки и подкастов. Версия 10.3 привносит 400 новых звуковых эффектов, 1000 новых лупов для электронной музыки, рэпа и ар-н-би, а также два новых виртуальных барабанщика Drummer, "исполняющих партии щетками в стилистике раннего американского фолка и джаза".Еще одним новшеством стали "бесплатные уроки мастерства, дающие возможность разучивать и исполнять хиты на фортепиано и гитаре под руководством музыкантов, сделавших их знаменитыми", сказано в обновлении.Ранее функция Artist Lessons была платной: встроенная в приложение покупка ($4,99) была доступна начинающим музыкантам из 20 стран. Теперь же контент открыт всем пользователям из более чем 150 стран.∎Apple показала новую macOS: как она изменит "маки" читайте такжеК прочим изменениям относится улучшенная интеграция с iOS-версией GarageBand, появление 5 патчей инструмента Vintage Mellotron, а также возможность исполнения и записи музыки на традиционных китайских и японских инструментах: гучжэне, кото и барабанах тайко.