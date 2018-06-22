Команда американских генетиков сделала неожиданное открытие, которое позволяет по-новому взглянуть на вирусную гипотезу развития болезни Альцгеймера. По данным учёных, с появлением этого расстройства у людей тесно связаны два штамма вируса герпеса.

Команда учёных из Медицинского центра Маунт-Синай в США сделала неожиданное открытие. Исследователи обнаружили взаимосвязь между вирусом герпеса и болезнью Альцгеймера.Эта работа подкрепляет противоречивую гипотезу о том, что вирусы влияют на развитие нейродегенеративных болезней, и задаёт ещё одно направление для поиска новых методов лечения.Поясним, что теория, согласно которой вирусные инфекции могут быть источником различных нарушений в работе мозга, была выдвинута нейробиологами ещё в 1950-х годах. Медики считали, что так называемые медленные вирусные инфекции изменяют ход неврологических процессов, причём даже через десятилетия после того, как вирусная болезнь достигла острой стадии и пошла на спад.В 1980-х годах эта теория частично подтвердилась, в частности, учёными была найдена связь между вирусом герпеса и болезнью Альцгеймера.Однако в то же время всё больше исследователей склонялись к изучению другой гипотезы – о действии амилоидных бляшек. Это кластеры из белка бета-амилоида, которые по мере разрастания начинают "душить" клетки мозга. Исследователи годами работали над изучением этих бляшек и способов борьбы с ними. Между тем поиски связи вирусных инфекций и нейродегенеративных расстройств практически сошли на нет.В последние годы из-за серии провальных клинических испытаний препаратов, нацеленных на амилоидные скопления, нейробиологи стали возвращаться к разработке забытой теории.Некоторые учёные даже пытались объединить две версии, полагая, что рост образований из бета-амилоидов может быть вызван вирусной инфекцией. В новой работе американская команда, окончательно возродившая "вирусную гипотезу" развития болезни Альцгеймера, подтвердила это предположение.Изначально учёные решили всесторонне изучить ДНК, РНК и всевозможные белковые маркеры в мозге скончавшихся пациентов с болезнью Альцгеймера. Геномные данные были получены из трёх банков данных Национальных институтов здравоохранения США.Сравнивая активность генов в областях мозга, подверженных изменениям из-за болезни Альцгеймера, специалисты надеялись найти новое направление для разработки лекарств. Но вместо этого они обнаружили обилие генов двух штаммов вируса герпеса. Причём количество фрагментов ДНК и РНК вируса соотносилось со степенью тяжести нейродегенеративного расстройства.Один из ведущих авторов работы генетик Джоэл Дадли (Joel Dudley) поясняет, что вирусные штаммы, генетические следы которых он вместе с коллегами обнаружил, называются HHV-6A и HHV-7.Оказалось, что оба штамма вызывают изменения в работе нескольких генов, связанных с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Герпесвирусы вовлекаются в механизмы регуляции белков-предшественников амилоида.В частности, заметные изменения происходят в работе гена под названием Mir155. Известно, что от его работы зависит распространение вирусных инфекций в организме, а также сердечно-сосудистых заболеваний.Когда исследователи подавляли работу этого гена у мышей (модельных организмов, у которых болезнь Альцгеймера развивается так же, как у людей), то наблюдали значительный рост амилоидных бляшек.Таким образом, вероятно, патологические изменения в работе мозга действительно вызывает вирусная инфекция. Или во всяком случае это один из механизмов, запускающих необратимые нарушения."Я не думаю, что мы можем ответить, являются ли герпесвирусы основной причиной болезни Альцгеймера", — говорит Дадли. Но очевидно, что происходящие в мозге изменения, непосредственно связанные с развитием этого заболевания, появляются не без участия вирусов, продолжает учёный.Впрочем, пока что не все его коллеги согласны с такими выводами. Многих специалистов смущает тот факт, что штаммы HHV-6A и HHV-7 широко распространены и находятся в организмах многих людей. К примеру, известно, что как минимум один из штаммов обнаруживается в крови 90% детей в Северной Америке уже в первые годы жизни."Хотя данные показывают связь между активностью этих вирусов и болезнью Альцгеймера, они не говорят нам, способствуют ли они развитию болезни, помогают ли мозгу справиться с этим заболеванием или просто развиваются вместе с процессами Альцгеймера без влияния на здоровье мозга", — отмечает главный научный сотрудник проекта Alzheimer's Research UK Дэвид Рейнольдс (David Reynolds), не принимавший участия в последней работе.Его коллега из Эдинбургского университета Тара Спирс-Джонс (Tara Spires-Jones), которая специализируется на изучении деменции, также предостерегает научное сообщество от поспешных выводов."Хотя эти данные очень интересны и важны для будущих исследований, они не подтверждают окончательно идею о том, что люди с герпесом более склонны к развитию болезни Альцгеймера", — считает Спирс-Джонс.Прояснить ситуацию могут лишь будущие исследования в этом направлении, уверен Дадли. Он призывает своих коллег заняться проверкой "вирусной гипотезы". Это поможет найти эффективное средство против страшного расстройства. Благодаря огромному массиву знаний, которые уже имеются в распоряжении нейробиологов, проверить и соотнести новые данные вполне реально, заключает учёный.Научная статья по итогам этой перспективной работы была опубликована в специализированном издании Neuron.Напомним, ранее выяснилось, что болезнь Альцгеймера не всегда зарождается в мозге и к тому же может быть "заразной" (правда, дело совсем не в вирусах).А для её лечения учёные предлагают использовать переливание "молодой" крови пожилым пациентам, мозговые имплантаты и даже лекарство от сахарного диабета.