Это связано с ремонтом объекта

Это связано с ремонтом объектаС 25 июня на Водяной улице в Костроме перекроют движение транспорта, сообщают в пресс-службе администрации.Это связано с ремонтными работами. На первом этапе дорожники на участке от Речного проспекта до улицы Судостроителей реконструируют покрытие, чтобы обеспечить отвод воды. Сейчас они укладывают песчаную подушку, два слоя щебня и асфальтобетона. Позже на улице уложат бордюрный камень и обустроят тротуары. Её перекроют до 11 сентября.На втором участке - от улицы Судостроительной до улицы Сплавщиков - построят коллектор ливневой канализации. Этот этап работ будет выполнен в следующем году.