Сотрудники УВД по ЮВАО почтили память солдат, сложивших головы, защищая нашу Родину...

Накануне Дня памяти и скорби прошла Всероссийская акция «Свеча памяти», участие в которой приняли миллионы людей по всему миру. Во всех уголках России были зажжены свечи и возложены цветы в память о трагических событиях, которые сотрясли мир 77 лет назад.В ЮВАО в сквере имени М.П. Судакова в районе Люблино в рамках акции прошло мероприятие, участие в котором приняли ветераны Великой Отечественной войны, начальник УВД по ЮВАО Сергей Карпов, глава Управы района Люблино Алексей Бирюков, члены Совета депутатов муниципального округа Люблино, личный состав УВД по ЮВАО, жители, общественники и учащиеся.Минутой молчания присутствующие почтили память солдат, сложивших головы, защищая нашу Родину. Затем музыкально-хореографический ансамбль Музыкального театра юного актера «Орфей» исполнил танец «Журавли» и песню «Солнечный круг».В знак общей печали и скорби о погибших присутствующие возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Михаила Павловича Судакова.Генерал-майор полиции Сергей Карпов отметил, что хранить память о подвиге – долг каждого россиянина, и пожелал всему личному составу УВД по ЮВАО мира, счастья и здоровья на долгие годы.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18