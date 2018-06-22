В Тюмени спустя сутки задержали водителя легковушки, который намеренно вклинился в колонну переходивших дорогу детей, после чего скрылся с места, сообщает Tumix. Камера регистратора запечатлела опасный маневр торопыги.

В Тюмени спустя сутки задержали водителя легковушки, который намеренно вклинился в колонну переходивших дорогу детей, после чего скрылся с места, сообщает Tumix. Камера регистратора запечатлела опасный маневр торопыги.Нарушителем оказался житель областного центра 1980 года рождения. Около 10:40 утра 21 июня на углу улиц Александра Логунова и Николая Федорова он за рулем серебристой Toyota выехал на встречную полосу, обогнул остановившиеся перед "зеброй" автомобили и, не обращая внимания на людей с красными флажками, вклинился в середину колонны детей.Машина, по счастью, никого не задела, хотя поведение ее владельца вызвало недоумение не только у сопровождавших детей взрослых, но и у пользователей "ВКонтакте", который предлагали лишить водителя прав.Автор записи запомнил номер Toyota и обратился в ГИБДД, спустя сутки стражи порядка задержали нарушителя. О причинах его поступка ничего не сообщается.