Археологи нашли в Риме самую раннюю картину Леонардо да Винчи, подписанную автором. Ученые считают, что великий мастер эпохи Возрождения нарисовал ее, когда ему было 18 или 19 лет. На картине изображен сам художник в образе архангела Гавриила в профиль.
Археологи нашли в Риме самую раннюю картину Леонардо да Винчи, подписанную автором. Ученые считают, что великий мастер эпохи Возрождения нарисовал ее, когда ему было 18 или 19 лет. На картине изображен сам художник в образе архангела Гавриила в профиль, сообщает Fox.
Искусствовед и специалист по творчеству да Винчи Эрнесто Солари отметил, что такой образ был выбран мастером неслучайно.
"Он следовал устоявшейся традиции портрета раннего Ренессанса, которая берет свое начало от изображений на древнеримских медалях и монетах", — отметил Солари.
"Я, Леонардо, родившийся в 52-м году, изобразил себя как архангела Гавриила в 1471 году", — гласит ребус под нижней губой на картине.
Дальнейшая судьба портрета пока неизвестно. Его могут выкупить власти Италии или частные коллекционеры. Солари надеется, что работа да Винчи не покинет пределы страны.