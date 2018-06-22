Археологи нашли в Риме самую раннюю картину Леонардо да Винчи, подписанную автором. Ученые считают, что великий мастер эпохи Возрождения нарисовал ее, когда ему было 18 или 19 лет. На картине изображен сам художник в образе архангела Гавриила в профиль.

Археологи нашли в Риме самую раннюю картину Леонардо да Винчи, подписанную автором. Ученые считают, что великий мастер эпохи Возрождения нарисовал ее, когда ему было 18 или 19 лет. На картине изображен сам художник в образе архангела Гавриила в профиль, сообщает Fox.Искусствовед и специалист по творчеству да Винчи Эрнесто Солари отметил, что такой образ был выбран мастером неслучайно."Он следовал устоявшейся традиции портрета раннего Ренессанса, которая берет свое начало от изображений на древнеримских медалях и монетах", — отметил Солари."Я, Леонардо, родившийся в 52-м году, изобразил себя как архангела Гавриила в 1471 году", — гласит ребус под нижней губой на картине.Дальнейшая судьба портрета пока неизвестно. Его могут выкупить власти Италии или частные коллекционеры. Солари надеется, что работа да Винчи не покинет пределы страны.