Наум Коржавин будет похоронен в России, такова была его последняя воля.

Наум Коржавин будет похоронен в России, такова была его последняя воля.Об этом ТАСС рассказала дочь поэта Елена Рубинштейн.Она подчеркнула, что ее отец неоднократно говорил о желании покоиться в России и сейчас организацией похорон на одном из московских кладбищ занимаются друзья семьи.Поэт, прозаик, переводчик и драматург в США, где жил долгие годы, после того, как уехал из СССР в 1973 году из-за преследования тогдашних властей.Известность ему принесла в 1961 году подборка стихов в альманахе "Тарусские страницы". В 1963 году вышел сборник Коржавина "Годы", куда вошли стихи 1941-1961 годов. Но больше в СССР его не публиковали, и его стихи распространялись в самиздате.Запрет был вызван тем, что Коржавин выступал против преследований правозащитников Даниэля, Синявского, Галанскова и Гинзбурга.Следующий сборник стихов "Времена" вышел в 1976-м в Германии, а в 1981-м – "Сплетения".Во время перестройки Коржавин несколько раз приезжал в Москву, где вечера с его участием проходили с неизменным успехом. Издавались и книги, в том числе стихотворные сборники: "Письмо в Москву", "Время дано", "К себе", "Стихи и поэмы", "На скосе века", "В защиту банальных истин", "В соблазнах кровавой эпохи".Он был удостоен премий "Большая книга", "Венец" и "Поэт".Поэт вместе с дочерью жил в университетском городке Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, где скончался 22 июня 2018 года в возрасте 92 лет.