Эксперты компании БЕСТ-Новострой проанализировали столичные районы и выяснили, какие из них самые застраиваемые.

Лидером по объему строящегося жилья является район Хорошево-Мневники – на сегодняшний день там возводится 13 жилых комплексов общей площадью более 700 тысяч квадратных метров. На втором месте Некрасовка, где общая площадь новостроек достигает 350 тысяч квадратов. На эти два района приходится больше половины строящегося жилья из первой пятерки самых застраиваемых столичных районов.На третьем месте Раменки – там общая жилая площадь возводящегося жилья превышает 430 тысяч квадратных метров. Четвертое место у Пресненского района (337 тысяч квадратов), замыкает пятерку Южное Бутово (329 тысяч квадратных метров).С точки зрения количества первичного жилья, выставленного на продажу, лидируют также Хорошево-Мневники и Некрасовка – 2 856 и 2 498 квартир. Третье место у Пресненского района, четвертое у Даниловского, на пятом – Раменки.Самую большую долю в предложении занимают объекты бизнес-класса – на их долю приходится 59% всего объема продающегося жилья. 21% пришелся на новостройки эконом-класса, причем реализуются они только в Некрасовке. 16% составляет премиум-класс, 3% у комфорт-класса, 2% у элитного.Самые дорогие новостройки в Пресненском районе – квадратный метр в среднем здесь стоит 553,7 тысячи рублей, самые дешевые – в Некрасове, 103,6 тысячи рублей за квадрат.