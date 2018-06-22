Американский палеонтолог Стив Брусатт составил список наиболее достоверных с его точки зрения фильмов о динозаврах. В рейтинг ученого вошли как известные картины, так и не cамые очевидные.

Американский палеонтолог Стив Брусатт составил список наиболее достоверных с его точки зрения фильмов о динозаврах. В рейтинг ученого вошли как известные картины, так и не cамые очевидные, сообщает Entertainment Weekly.Самым достоверным Брусатт назвал первый фильм цикла "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга (1993). Ученый заявил, что считает показанных в нем древних рептилий наиболее живыми и убедительными, по сравнению с другими фильмами.На второе место палеонтолог поставил "Мир Юрского периода" Колина Треворроу (2015). Стив Брусатт отметил атмосферу фильма, добавив, впрочем, что показанные в нем динозавры не так сильно его впечатлили.Трехмерный фильм "Прогулки с динозаврами" (2013) Брусатт отметил потому, что лично консультировал авторов фильма на предмет достоверности.Также в список ученого попали:Мультфильм "Земля до начала времен" (1988);Фильм "Кинг-Конг" (1933);Одна из серий мультфильма "Фантазия", в которой рассказывается история Земли;Картина "Динозавр" (2000);Мультфильм "Хороший динозавр" (2015);Фильм "Миллион лет до нашей эры" (1966).Наиболее ненаучным палеонтолог назвал фильм "Парк Юрского периода-3" (2001).Коллеги Брусатта солидарны с ним не во всем. В частности, ученые заявляют, что и Спилберг во многом был неправ.