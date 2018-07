Из щекотливой для Запада дискуссии о принадлежности Крыма изящно вышло агентство Bloomberg. Иллюстрируя публикацию о выборах в странах с развивающейся рыночной экономикой, агентство опубликовало карту мира без территориальной принадлежности Крыма.

Из щекотливой для Запада дискуссии о принадлежности Крыма изящно вышло агентство Bloomberg. Иллюстрируя публикацию о выборах в странах с развивающейся рыночной экономикой, агентство опубликовало карту мира без территориальной принадлежности Крыма.На карте Украина выделена желтым цветом, Россия закрашена темно-серым, а Крымский полуостров — светло-серым, поясняет РИА Новости. Вопросы, конечно остались: Крым – это более светлая Россия или еще не Россия, но явно, что не Украина.Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n— Bloomberg (@business) 21 июня 2018 г.Крым вернулся в состав России после 60 лет пребывания на Украине. В марте 2014 года за возращение в состав России на референдуме проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Севастополь, кстати, в советское время был городом союзного и напрямую подчинялся Москве.На Украине скандалы с крымскими картами не единичны. Телеканал СТБ показал в эфире программы "Холостяк" карту Украины без Крымского полуострова. Ответственность за эту "ошибку" канал на режиссера монтажа проекта.Уголовное дело возбудила Служба безопасности Украины после выпуска на Незалежной календарей к чемпионату мира по футболу, который проходит в 11 российских городах. На них Крым был отмечен российским. В январе 2018 года в Чехии был изъят из обращения "неправильный" школьный атлас с изображением Крыма как части России.Не доставайся же ты никому, решил украинский общественный телеканал "UA:Перший". Телеканал вообще утопил Крымский полуостров в синих водах Черного моря.Российским Крым в анонсе футбольного чемпионата мира признала Би-би-си. Правда, потом передумала. Но зато президент Дональд Трамп в принадлежности Крыма давно не сомневается, ведь там, как пояснил он другим лидерам G7, все говорят по-русски.