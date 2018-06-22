Не дадим растратить миллионы на хорошие дороги!. Под таким девизом прошёл очередной рейд активистов ОНФ. Общественники показали дороги, на которых асфальт был на месте. Тем не менее, власть планирует заасфальтировать эти дороги ещё раз. Почему, по мнению фронтовиков, этого делать не следует? И чем может обернуться продление улицы Сперанского, за которое так ратуют общественники? Узнал Александр Инин.

"Не дадим растратить миллионы на хорошие дороги!". Под таким девизом прошёл очередной рейд активистов ОНФ. Общественники показали дороги, на которых асфальт был на месте. Тем не менее, власть планирует заасфальтировать эти дороги ещё раз. Почему, по мнению "фронтовиков", этого делать не следует? И чем может обернуться продление улицы Сперанского, за которое так ратуют общественники? Узнал Александр Инин.Не на те дороги чиновники направляют деньги, говорят "фронтовики". Взять хотя бы улицу Мира - от Белого Дома до проспекта Строителей. Ну, зачем сюда "вбухивать" больше 22 миллионов. Проезжая часть не без изъянов конечно, но в целом хорошая.- Здесь, естественно, конечно, надо снять верхний слой, и выровнять, чтобы оно было под ноль.Для исправления колейности нужен всего лишь фрагментарный ремонт, а сэкономленные миллионы можно было направить на дороги, которые действительно нуждаются в обновлении.Игорь Шубников, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог": Деньги надо с умом вкладывать. Это наши с Вами деньги. Нет государственных денег - это наши с Вами деньги.А это уже проспект Строителей. И его ремонт от улицы Тракторной до поворота на Белоконскую, по мнению "фронтовиков" в этом году тоже необоснованный. Достаточно подлатать дорожное полотно на перекрёстках, ну и на участке от Тракторной до Горького.Игорь Шубников, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог": Мы прошли с нашими активистами вот этот участок, который планируется городской властью для ремонта и на который выделено на торги 9,6 миллиона. Мы пришли к выводу, что в принципе перекрестки Мира-Горького и Строителей-Белоконской надо делать, а в целом участок, ну, не знаю, дорога в хорошем состоянии.Водители в принципе согласны. Проспект Строителей не нуждается в первоочередном асфальтировании.Александр, водитель:- По Вашему мнению, на какие дороги, на какие улицы в первую очередь можно направить деньги?- Самое первое, это наверное с Рокадки как на мясокомбинат, там очень плохая дорога.Виктор, водитель:- Проспект Строителей, в который планируют "вбухать" почти 10 миллионов?- Я считаю, что не стоит, поскольку дорога вся в адекватном состоянии.А вот с улицей Сперанского "Народный фронт" явно не разобрался. Активисты не первый раз выступают за то, чтобы власть сделала здесь дублёр Верхней Дубровы, которая стоит в часы пик. При этом явно не понимают, что улица Чапаева также встанет, если пол микрорайона 8 ЮЗ устремится сюда - на узенькую улицу. И что самое интересное, "Народный фронт" не готов "биться" c чиновниками за продление улицы Диктора Левитана всего лишь на несколько сотен метров, которое кстати нам обещали ещё лет 10 назад.Сергей Федяев, активист проекта "Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог": А Вы посмотрите, что нужна там преодолеть? Овраг, ручей, жилые дома.Если точнее, частные жилые дома там, где улицу Диктора Левитана нужно продлить - была бы воля ОНФ. А на Чапаева и Василисина - многоэтажки. Их жители уже пережили кошмар, когда в 2015-ом коммунальщики меняли трубы и вскрыли всю проезжую часть, начиная от неврологического диспансера. Тогда, водители, не долго думая, превратили в проезжую часть дворы этих домов. Они "сквозные", жителям запрещают перегораживать их шлагбаумами и бетонными блоками. Водители этим пользуются.Наталья Королькова, житель дома № 12 по ул. Василисина: Машины носятся, скорость не сбавляя. Сколько уж тут кошек передавили - я вообще молчу. И дети вот выбегают.Ольга, житель дома № 12 по ул. Василисина: На Диктора Левитана, чтобы выезжали. А вот здесь даже с детьми погулять - это невозможно. Дорогу невозможно перейти - никто не останавливается. Это очень тяжело.А что будет, когда "Народный фронт" "пробьёт" для водителей юго-западного микрорайна улицу Сперанского - людям даже страшно представить. Они считают, что общественникам больше стоит думать о жителях, а не об автомобилистах.