Тренерский штаб сборной Бразилии определился со стартовым составом на второй матч группового этапа чемпионата мира против команды Коста-Рики.

Тренерский штаб сборной Бразилии определился со стартовым составом на второй матч группового этапа чемпионата мира против команды Коста-Рики.С первых минут на поле в составе бразильцев выйдут: Алиссон, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Каземиро, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар. Отметим, что в матче из-за повреждения не сыграет основной правый защитник Данило.Кроме того, назван и стартовый состав Коста-Рики: Кейлор Навас, Джонни Акоста, Джанкарло Гонсалес, Оскар Дуарте, Брайан Овьедо, Кристиан Гамбоа, Сельсо Борхес, Брайан Руис, Давид Гусман, Йохан Венегас, Маркос Уренья.