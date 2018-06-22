Немецкая полиция проверила Кельнский собор, из которого ранее были эвакуированы прихожане, и ничего подозрительного не нашла.

Немецкая полиция проверила Кельнский собор, из которого ранее были эвакуированы прихожане, и ничего подозрительного не нашла, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что был задержан некий подозрительный человек – это 25-летний выходец из Румынии. Он привлек внимание тем, что несколько раз входил и выходил из собора, а также припарковал свой автомобиль рядом с достопримечательностью в месте, где парковка запрещена.Анализ крови выявил содержание наркотиков в организме задержанного.