Накануне, 21 июня, Иосиф Пригожин поздравил дочь Валерии Анну Шульгину с днем рождения, опубликовав милое семейное фото. Однако многие подписчики нашли его неудачным, а некоторые даже обвинили продюсера в подставе.

Накануне, 21 июня, Иосиф Пригожин поздравил дочь Валерии Анну Шульгину с днем рождения, опубликовав милое семейное фото. Однако многие подписчики нашли его неудачным, а некоторые даже обвинили продюсера в "подставе".21 июня единственная дочь популярной певицы Валерии Анна Шульгина отпраздновала юбилей. Наследнице артистки исполнилось 25 лет. Анна сейчас строит собственную певческую карьеру, она сняла несколько клипов, а также успешно участвовала в различных телепроектах. При этом Шульгина делает все, чтобы ее воспринимали как самостоятельную единицу, а не "дочь певицы Валерии".Многочисленные поклонники начали поздравлять Анну еще за день до праздника. Когда же наконец наступила важная дата, то одним из первых отметил ее продюсер Иосиф Пригожин. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram супруг Валерии опубликовал трогательное семейное фото, на котором изображена сама Анну Шульгина, а в обе щеки ее целуют Иосиф и Валерия."Зайка, с Днем рождения! Взрослая наша,самостоятельная девочка. Будь счастлива, любима, востребована, а если вдруг что...мы всегда рядом. #деньрождения @anna_shulgina❤️😘 Мамочке отдельные поздравления! @valeriya Если что, то этому фото уже 5 лет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Пригожин.Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям. Фанаты рассыпались в комплиментах звездному семейству. Однако нашлись и те, кто раскритиковал Пригожина за фото, мол, оно неудачное. "Лет так на 50 выглядит аня", "Анна больше Вас двоих 😕", "Это не зайка, а крольчиха...", "Я подумала это дочка Иосифа , а это Аня ? Ничего себе толстушка", "Подставил так подставил.." – высказались инста-критики.Отметим, что сама Анна, по ее признанию, никогда не стеснялась своих параметров. "Я никогда не была анорексичного телосложения, но, поверьте, внимания от противоположного пола у меня было море в любом моем весе 🙏🏼❤️ Гармония", – писала подписчикам Шульгина в соцсети.