Около киевского супермаркета выпивающие местные жители чего-то не поделили. Недолго разбираясь, один из участников конфликта выхватил нож и ранил своего оппонента в живот, после чего был нейтрализован девушкой, вооруженной бутылкой.

Около киевского супермаркета в районе "Березняки" ночью, 22 июня, выпивающие местные жители чего-то не поделили. Недолго разбираясь, один из участников конфликта выхватил нож и нанес им несколько ударов в живот своего оппонента.Затем агрессивный киевлянин ушел, а потом снова вернулся и попытался напасть на других людей, находящихся около магазина. После того, как он бросился с ножом на девушку и, промахнувшись, упал, решительная киевлянка нейтрализовала вооруженного мужчину при помощи ударов бутылкой по голове.Пострадавшего с проникающим ранением живота и агрессора с травмой головы забрали в больницу приехавшие по вызову медики.В настоящее время полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего, примечательно при этом, что девушку, победившую буяна с ножом при помощи бутылки, пока не нашли.